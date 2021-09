Sampdoria-Inter, Sanchez in gruppo. Chance per D’Ambrosio e Satriano? – TS

L’Inter si è ritrovata ieri in allenamento dopo due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, oggi i primi sette giocatori rientreranno dalle rispettive nazionali. Sanchez lavora e spera in una convocazione contro la Sampdoria. Satriano spera in una maglia da titolare.

LE ULTIME – Sampdoria-Inter, nerazzurri a lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Non ha mai smesso di lavorare, invece, Alexis Sanchez, che tutta la settimana ha lavorato per farsi trovare pronto e sperare in una convocazione contro la Sampdoria. Ieri, per esempio, ha svolto parzialmente la seduta con i propri compagni. Oggi intanto rientreranno i primi sette giocatori che hanno concluso gli impegni con le rispettive nazionali, e nel pomeriggio effettueranno presumibilmente un lavoro di scarico. Inzaghi dal canto suo pensa a dosare le forze e valuta anche qualche cambio di formazione: possibile vedere uno tra D’Ambrosio e Ranocchia in difesa. Sulle fasce ci saranno Dimarco e Darmian, mentre in attacco scalpita il giovane Satriano che potrebbe avere la sua occasione, anche se difficilmente dal primo minuto.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna