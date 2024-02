Dumfries, che impatto in Inter-Atletico Madrid! Riscritte le gerarchie?

Dumfries è entrato come meglio non poteva in Inter-Atletico Madrid. L’olandese, rispetto a Darmian, ha dato nuova linfa alla manovra offensiva non sfigurando in fase di copertura. Le gerarchie della fascia destra stanno per essere riscritte?

IMPATTO – Dumfries è tornato ai livelli a cui aveva abituato ad inizio stagione con l’Inter. Il suo ingresso in campo al 69′ di Inter-Atletico Madrid ha avuto un notevole impatto. Tanta corsa sulla destra, dove ha reso la vita difficile a Samuel Lino sia in fase difensiva che in fase offensiva. Un approccio totalmente diverso e molto più impattante da quello avuto da Darmian nei primi 69′ di gioco. Tanto che, la partita di ieri, potrebbe aver riscritto le gerarchie della fascia destra.

OCCASIONE – Dumfries ha disputato due ottime gare con Salernitana ed Atletico Madrid e adesso si candida fortmemente per una maglia da titolare contro il Lecce domenica alle 18. Vista la probabile, se non certa, assenza di Thuram per infortunio Inzaghi potrebbe decidere di affidarsi all’olandese dal 1′ molto più abile in fase di spinta di Darmian, apparso un po’ in affanno sulla corsia contro la velocità e la tecnica di Samuel Lino. Situazione contrattuale a parte Dumfries continua ad essere un fattore determinante per l’Inter che va certamente sfruttato al meglio.