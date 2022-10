Dimarco sulla scia dell’Italia, in Inter-Roma fa l’esterno in chiave offensiva

Una delle poche note positive di Inter-Roma per i nerazzurri è la prestazione di Dimarco. Inzaghi lo ha schierato esterno e si è visto ancora il giocatore propositivo ammirato con l’Italia.

COME CON L’ITALIA – Inzaghi ha deciso di cogliere i suggerimenti che gli sono arrivati dalle partite dell’Italia durante la sosta. Mancini sia contro l’Inghilterra che contro l’Ungheria ha schierato Dimarco da esterno di centrocampo nel 3-5-2. Con risultati decisamente positivi. Così è arrivata la conferma anche in Inter-Roma nello stesso ruolo. Una scelta non comune in nerazzurro, soprattutto dal primo minuto. Ma ben pensata.

PRESENZA OFFENSIVA – Dimarco è stato il migliore dell’Inter, sia secondo le nostre pagelle che secondo il report della Lega Serie A (QUI a pagina 15). Interpretando il ruolo di esterno proprio come visto in maglia azzurra. Questa è la sua heatmap di Inter-Roma, presa da Whoscored:

Rispetto alle sue abitudini si è occupato meno della prima impostazione, giocando mediamente più alto. Da esterno con vocazione offensiva. Da qui arrivano 2 tiri, 2 occasioni da gol create e 2 passaggi chiave. Oltre, chiaramente, all’unico gol segnato dall’Inter. Su una conclusione di destro dopo un bel taglio verso l’area.

PASSAGGI VERTICALI – Guardiamo la grafica dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 43, con 36 passaggi realizzati solo col 59%. Vale a dire 16. Ma c’è un motivo. Dimarco è stato il giocatore che più di tutti ha cercato la giocata verticale. Per rompere le linee avversarie. E quello che ci è riuscito meglio. L’esterno ha cercato di dare qualità alla manovra con opzioni non conservative, di personalità. Ed ha chiuso come quinto per km percorsi con 9,888. Una prova positiva, almeno per lui.