Dimarco protagonista in Ungheria-Italia, col gol e non solo

Ungheria-Italia ha visto tra i suoi principali protagonisti Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter ha segnato il 2-0 e dato un contributo offensivo rilevante.

PROTAGONISTA CON L’ITALIA – Mancini nelle due partite di Nations League con Inghilterra e Ungheria ha scelto di dare fiducia a Dimarco. Schierandolo titolare in entrambe le occasioni, come esterno di centrocampo a sinistra nel 3-5-2. E il test è stato decisamente positivo. Anche in crescendo. Il ct stesso ha sottolineato nel post della sfida con gli uomini di Marco Rossi il suo contributo. In questa gara il mancino dell’Inter ha trovato il suo primo gol in nazionale maggiore, permettendo all’Italia di andare in vantaggio per 2-0. Ma nella sua partita c’è stato anche altro.

PROIEZIONE OFFENSIVA – Dimarco ha coperto la fascia sinistra, dando una chiara interpretazione offensiva al ruolo. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Come da sua abitudine il nerazzurro ha dato un contributo sia in impostazione che in rifinitura. Ma la particolarità della sua partita è stata la presenza in area avversaria. Il numero 3 non si è fermato a centrocampo, ma si è spinto molto avanti rispetto alle sue abitudini e proprio così ha trovato il gol. Un taglio profondo sul secondo palo, che gli ha permesso di segnare sul cross dal fondo di Cristante. Un contributo da esterno vero, continuo e importante.

PRESENZA IN AREA AVVERSARIA – Andiamo a vedere i suoi tocchi, sempre da Whoscored:

Notate quanti ce ne sono nei pressi e dentro l’area avversaria. In totale sono 59, quinto dell’Italia, con 40 passaggi, 5 cross (su 13 della squadra) e 4 tiri, primo degli azzurri. Aggiungiamoci ben 4 dribbling, primo dell’Italia, e troviamo un contributo offensivo davvero rilevante. Una prestazione di tecnica e personalità. Che promette qualcosa di nuovo anche per il ritorno in nerazzurro.