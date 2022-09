Asllani pronto al debutto dal 1′: Inter-Roma chance da non sprecare

Senza Brozovic, in Inter-Roma è sempre più probabile l’impiego dal 1′ di Kristjan Asllani. Il centrocampista potrebbe quindi debuttare da titolare: una chance da non sprecare

DEBUTTO – L’infortunio di Brozovic potrebbe rappresentare, paradossalmente, la chiave di volta della stagione dell’Inter. Il motivo è semplice: con il croato out, crescono le chance di vedere in campo dal 1′ Kristjan Asllani, suo naturale sostituto. L’ex Empoli è arrivato a Milano proprio con il compito di sostituire il croato in caso di assenza: Inter-Roma sarà il suo primo grande banco di prova. Inzaghi spera che il classe 2002 possa far bene da subito, senza far rimpiangere il numero 77 dell’Inter, da sempre vitale per gli equilibri della squadra: non a caso, infatti, il periodo più buio della gestione Inzaghi nella scorsa stagione coincise proprio con l’assenza per infortunio di Brozovic. Una chance da non sprecare per Asllani, quindi, ma anche per il tecnico nerazzurro.

CHANCE – Asllani dovrà dimostrare, nonostante la giovanissima età, di non aver patito il salto dall’Empoli all’Inter e di non essere “solo” un vice-Brozovic. Le potenzialità sono evidenti, così come l’intraprendenza ed il coraggio del numero 14 dell’Inter: la gara contro la Roma potrà dare qualche indizio su quale futuro ci si può attendere per il centrocampista nerazzurro. Parallelamente è una chance anche per Inzaghi: dovrà dimostrare di poter far girare l’Inter anche senza Brozovic. Nella scorsa stagione, senza il croato, Inzaghi andò in confusione, sbagliando spesso scelte tecnico-tattiche: in questa, anche alla luce della falsa partenza, non sono ammessi ulteriori errori.