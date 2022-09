Barella, prestazione ‘ordinata’ in Ungheria-Italia. Segnali verso Inter-Roma

Nicolò Barella ha disputato una buona prova in Ungheria-Italia. Il centrocampista ha dato buoni segnali in vista del rientro all’Inter

SEGNALI – Nicolò Barella ha offerto una buona prestazione in Ungheria-Italia. Il centrocampista dell’Inter, pur senza acuti, ha dato un contributo prezioso agli Azzurri, con una prova tutta di corsa ed intelligenza, senza perdere la bussola nel corso della gara. Una prova che farà certamente piacere ad Inzaghi, che in questa stagione all’Inter ha avuto un Barella dai due volti: devastante in certe partite, etereo in altre. Ma, visto il periodo difficile e vista l’assenza di Brozovic per un periodo prolungato, il centrocampista ex Cagliari non potrà permettersi, da qui fino alla sosta per il Mondiale, altri cali vistosi di attenzione. Per un Inter che deve rialzare la testa, l’apporto di Barella è fondamentale. La speranza è che il numero 23 nerazzurro mantenga l’atteggiamento visto nella sfida di ieri contro l’Ungheria.