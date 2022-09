Mancini: «Dimarco è stato bravissimo, che piede! Bastoni? Non ho visto…»

Mancini, in conferenza stampa nel post Ungheria-Italia, si è espresso anche su Dimarco. Il laterale dell’Inter ha segnato il suo primo gol in Nazionale e il 1500 della storia azzurra. Poi dice la sua sul presunto rigore di Bastoni

CHE PIEDE! − Roberto Mancini elogia anche Dimarco in conferenza stampa e commenta il presunto rigore di Bastoni: «Jorginho ha fatto due ottime partite, per noi è molto importante, dà equilibrio e geometrie. Federico Dimarco è stato bravissimo, ha attaccato, difeso e ha un piede davvero pulito. Rigore Ungheria per presunto fallo di Alessandro Bastoni? Non l’ho visto, non ho ancora visto nulla e non saprei rispondere».