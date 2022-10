Inter-Roma, pagelle: Inzaghi 4 guida una squadra da 5! Dimarco sufficiente

Inter-Roma termina 1-2. La rimonta giallorossa a San Siro condanna la squadra di Inzaghi alla quarta sconfitta in campionato nelle prime otto giornate. Pochissime le sufficienze in casa nerazzurra, appena tre. Di seguito le pagelle di Inter-Roma in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 5 – Reattivo. Molto più del collega Rui Patricio… ma solo a gioco (successivamente) fermo. Ne fanno le spese Pellegrini e Dybala, che un minuto dopo lo supera con un sinistro bello e potente ma non di certo imparabile. Perché centrale. Nella ripresa non deve fare nulla. Peccato il danno sia già stato fatto.

Inter-Roma, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5 – Attento ma non troppo. E lo dimostra alla perfezione su Smalling, che segna indisturbato il gol vittoria. Dov’è finito il difensore centrale visto finora alla scorsa stagione?

FRANCESCO ACERBI 6 – Ancora una volta il migliore dietro. L’unico a strappare la sufficienza. Quantomeno per l’impegno.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Meglio in fase di spinta che in copertura. E se servisse la conferma, dov’è quando Dybala si prepara a festeggiare il suo stagionale gol ad Handanovic?

– Dall’81’ ROBIN GOSENS SV – Fa in tempo a farsi ammonire per un fallo tattico. E per poco non va vicino al pareggio in pieno recupero.

Inter-Roma, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – In profondità è un valore aggiunto ma non sembra particolarmente propositivo e non riesce ad auto-lanciarsi con regolarità. Troppe volte rinuncia alla giocata, appoggiando all’indietro.

– Dall’81 RAOUL BELLANOVA SV – Qualche sprint, nulla più.

NICOLÒ BARELLA 5 – Nel primo tempo azzecca solo l’azione del gol annullato e soprattutto l’assist per l’1-0 di Dimarco. Poi il solito caos tattico ma soprattutto comportamentale. Suo l’errore che fa ripartire la Roma verso l’1-1. Sparisce nella ripresa.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Debutto a San Siro tra alti e bassi. Non è facile sostituire Brozovic in una situazione simile: prova a fare le cose semplici. E non sempre ci riesce al meglio ma non demerita. Sufficienza che può dare fiducia.

– Dal 77′ HERINKH MKHITARYAN 5.5 – Entra a partita ormai compromessa e non ha la grinta né i tempi per (ri)caricare la squadra.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Non è al meglio dopo l’infortunio e si vede. Dovrebbe prendere in mano la squadra in cabina di regia vista l’assenza di Brozovic, invece si perde. Impacciato ma sempre pericoloso da fermo: la traversa su punizione punto più alto della sua partita.

– Dal 77′ JOAQUIN CORREA 5 – Un fantasma a San Siro. Un altro, per la precisione.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Nel primo tempo non fa tanto ma fa in tempo a dimostrare a San Siro di essere in possesso anche del destro. E di movimenti da mezzala. L’inserimento, a cui fa seguire la conclusione di prima intenzione, vale il vantaggio nerazzurro. Cala alla lunga distanza ma è l’ultimo ad avere colpe. Il migliore.

– Dall’88’ VALENTIN CARBONI SV – Debutto in Serie A non di certo memorabile.

Inter-Roma, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 5.5 – Inizia benissimo come riferimento della manovra offensiva. Notevole il movimento che porta all’1-0 poi annullato per fuorigioco millimetrico. Poi, improvvisamente, non si vede più.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Spettatore non pagante nel primo tempo. E anche nel secondo. L’impegno non basta, servono i gol.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – Le scuse sembrano infinite ma gli alibi sono finiti. Da tempo. Sceglie l’Inter preannunciata, su cui Mourinho può progettare le sue fortune. E basta il primo epsisodio per invertire la rotta: da 1-0 a 1-2 senza capire come e perché. Prepara la partita ma non la legge per nessuna ragione. Abbandonato a se stesso o sta abbandonando la nave? Perché è lui che sceglie il portiere, quindi il capitano. Nonché il sistema di gioco. Titolari e subentrati. Il peggiore.

Le pagelle degli avversari: la Roma di Mourinho

ROMA – Rui Patricio 5; G. Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 6, Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 6.5; Lorenzo Pellegrini 7 (dall’81’ Mady Camara SV), Zaniolo 6 (dall’86’ Belotti SV); Dybala 7 (dal 59′ Abraham 6). All. Foti 7 (vice dello squalificato Mourinho, ndr)

