Smalling: «Abbiamo lottato tutti fino all’ultimo minuto! Spirito di squadra»

Smalling è stato intercettato al termine di Inter-Roma, match andato in scena a San Siro per l’ottava giornata di Serie A e vinto dai giallorossi proprio grazie al gol decisivo del difensore inglese (vedi report). La sua analisi post partita a DAZN

FELICE – Chris Smalling parla così dopo il fischio finale di Inter-Roma: «Sono molto felice per la vittoria, questa partita era troppo importante per noi. Dobbiamo continuare così perché giovedì giochiamo ancora. Tutti abbiamo lottato fino all’ultimo minuto, questo è grande spirito di squadra. Le palle inattive? Spero di poter continuare a fare gol. Tutta la squadra è forte in questa stagione, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere. Se ho detto qualcosa a Dzeko? L’ho salutato, sì».