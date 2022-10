Satriano, dopo la nazionale pronto a sfidare il Milan: dentro subito

Appena rientrato dagli impegni con l’Uruguay, con il quale ha esordito, Martin Satriano riprende subito al massimo. L’attaccante dell’Inter sarà infatti in campo dal primo minuto nella complicata sfida di questa sera dell’Empoli contro il Milan.

FIDUCIA – Martin Satriano continua con il suo periodo di forma. Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, dà fiducia all’attaccante in prestito dall’Inter e lo manda in campo dal primo minuto nella gara contro il Milan. Un’occasione per mettersi in mostra e cercare di fare un favore proprio ai nerazzurri, usciti sconfitti dalla gara a San Siro contro la Roma.