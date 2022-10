Inzaghi: «Inter, questa la migliore delle otto partite. Ma non basta»

Inzaghi prova a spiegare come l’Inter possa essere un fallimento così grosso. Nell’intervista del post partita con Inter TV, dopo l’1-2 contro la Roma, arrivano i tentativi di giustificazione dopo l’ennesimo disastro.

UN DRAMMA – Simone Inzaghi commenta la quinta sconfitta in dieci partite ufficiali, Inter-Roma 1-2: «Il momento chiave è stato che nel primo tempo al 35’ eravamo in vantaggio di un gol, stavamo tenendo la palla, purtroppo abbiamo sbagliato in uscita e concesso alla Roma. In questo momento al minimo episodio paghiamo, perdiamo una partita senza aver subito tiri in porta. Sicuramente dobbiamo lavorare sul particolare e su tutte le cose che fanno la differenza».

EPISODI CONTRO – A Inzaghi non va giù l’andamento delle partite dell’Inter: «Sicuramente delle prime otto partite questa è la migliore come intensità e forza dell’avversario, perché la Roma è un’ottima squadra. Potevamo vincere, invece abbiamo concesso due gol. Potevamo fare meglio, dobbiamo lavorare di più sui particolari. Rispetto a Udine la squadra è stata messa in campo diversamente, ha messo tutto ma purtroppo questo momento è così. Non basta, dobbiamo lavorare di più e meglio. Adesso abbiamo una partita difficilissima contro una squadra fortissima, però dobbiamo essere bravi a recuperare le forze. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi».