Inter-Roma 1-2, arriva un altro KO in rimonta. Dimarco non basta

Termina sul punteggio di 1-2 Inter-Roma sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-1 (vedi report).

ALTRA RIMONTA – Secondo KO consecutivo per l’Inter, entrambi in rimonta. Dopo la sconfitta contro l’Udinese, la Roma passa a San Siro. Non basta il vantaggio nel primo tempo siglato da Federico Dimarco alla squadra di Simone Inzaghi, che anche nella ripresa entra meglio dei giallorossi. Tanto che l’occasione per tornare in vantaggio – dopo il pareggio siglato da Paulo Dybala sempre durante la prima frazione di gioco – capita al minuto 63. Hakan Calhanoglu pennella una punizione praticamente perfetta, che si stampa però sulla traversa a Rui Patricio battuto. Poco dopo arriva anche una conclusione di Kristjan Asllani che si spegne sul fondo di un soffio, dando l’illusione del gol. A decidere è però, al 76′, Chris Smalling: punizione dalla trequarti, l’inglese sfugge alla marcatura di Milan Skriniar e di testa mette in rete il gol del vantaggio. Dopo il colpo subito i nerazzurri non riescono a reagire: arriva così un’altra sconfitta. Di nuovo in rimonta.

Inter-Roma, il risultato finale dell’ottava giornata di Serie A

Inter-Roma 1-2

Gol: Dimarco al 30′, Dybala al 39′, Smalling al 76′