Udinese-Inter, pagelle: Inzaghi 3 e Bastoni-de Vrij 4! Sfilza di 5, solo Acerbi 6

Udinese-Inter termina 3-1. Lo spettacolo indegno di Udine offerto dall’Inter di Inzaghi fatica a essere commentato. Non si salva praticamente nulla, se non Acerbi ma solo a esclusione. Di seguito le pagelle di Udinese-Inter in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 5 – Non si scomoda né sporca per evitare la frittata a metà primo tempo. Solo il palo evita il 2-1 firmato Deulofeu, che poi confeziona l’assist dalla bandierina per la testa di Bijol. La traversa invece aiuta Arslan per il 3-1. Preoccupa la serie di non-tuffi più che il resto.

Udinese-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5 – L’autogol è una combo negativa di cui il centrale slovacco sa di essere responsabile. Non benissimo da terzo destro, non bene nemmeno al centro. Non è per niente lui, comunque.

FRANCESCO ACERBI 6 – Il debutto in Serie A con la maglia nerazzurra conferma le buone impressioni dopo l’esordio a Plzen. Più che il migliore, il meno peggio dietro. Nel finale si sacrifica anche da terzo sinistro prima di uscire stremato. E l’Inter crolla senza di lui. Assurdo. Il migliore.

– Dall’80’ STEFAN DE VRIJ 4 – Entra in tempo per partecipare attivamente (o forse è meglio dire passivamente?) al 2-1 dell’Udinese. Il calcio d’angolo regalato e la marcatura superficiale su Bijol condannano l’Inter ai zero punti. Fermo anche prima del 3-1. Che succede?

ALESSANDRO BASTONI 4 – Sbaglia tutto quello che può sbagliare in mezz’ora e anche di più. E si fa anche ammonire. Solo il gol dell’1-2 prima di uscire lo avrebbe aiutato. Inzaghi non ci pensa due volte a sostituirlo in tempi record.

– Dal 31′ FEDERICO DIMARCO 5.5 – Un po’ terzo in difesa, un po’ quinto a centrocampo. Un po’ tutto, un po’ niente.

Udinese-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Continuano gli alti e bassi stagionali dell’esterno olandese. Azzecca una giocata (difensiva) giusta dopo dieci (offensive) sbagliate. Troppo poco.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Illude tutti con il gol-capolavoro su punizione, che gli vale mezzo voto in più. Sono i suoi 5′ migliori, perché poi fatica a livello tecnico-tattico nonostante l’impegno. E soprattutto fisico nei confronti dei giocatori dell’Udinese. Dorme in fase difensiva mentre gli avversari vanno in gol.

MARCELO BROZOVIC 5 – Altro giro, altra ammonizione. La quinta stagionale, che lo rende anche il primo squalificato dell’Inter in Serie A. Salterà Inter-Roma ma del resto ha saltato anche Udinese-Inter: ha giocato?

HENRIKH MKHITARYAN 5 – A differenza di Bastoni, non fa danni ma l’ammonizione nella prima frazione di gara è troppo pesante per Inzaghi. Non ha modo di dimostrare il suo valore.

– Dal 31′ ROBERTO GAGLIARDINI 5 – Entra per limitare i danni più che per risolvere i problemi in mezzo al campo. Non succede né la prima né la seconda cosa.

MATTEO DARMIAN 5.5 – Inizia in maniera propositiva attaccando sulla sinistra. Suo il merito nella punizione che porta l’Inter in vantaggio. Poi cala, vistosamente. E soffre come tutti gli altri.

– Dal 69′ DANILO D’AMBROSIO 5.5 – Salva quello che può salvare. Affonda quando c’è da affondare come tutto il reparto difensivo.

Udinese-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 5 – Lotta alla ricerca del gol numero 100 in Serie A. Che arriva ma in fuorigioco. Non una domenica indimenticabile.

– Dal 69′ JOAQUIN CORREA 5 – Entra con l’obbligo di far cambiare marcia all’Inter in attacco. Ed è fumoso come sempre.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Non particolarmente lucido nelle giocate. Il riposo infrasettimanale non gli è servito, forse solo Lukaku potrebbe servirgli adesso.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 3 – Prepara male la partita. La legge malissimo nel primo tempo, con due cambi dopo mezz’ora. La legge ancora peggio nella ripresa, completando le sostituzioni con tre modifiche peggiorative. Difficile aggiungere altro. O meglio, meglio riflettere un po’ prima di dare giudizi dopo una partita drammatica come quella di Udine. Il peggiore.

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Sottil

UDINESE – Silvestri 7; N. Perez 7, Becao 7, Bijol 7.5; Pereyra 7.5 (dal 69′ Ehizibue 7), Lovric 7 (dall’80’ Arslan 7.5), Walace 7, Makengo 6.5 (dal 61′ Samardzic 7), Udogie 6.5 (dall’80’ Ebosse 6); Deulofeu 8, Beto 6.5 (dal 69′ Success 7). All. Andrea Sottil 7

