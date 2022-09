Udinese-Inter 3-1, il tabellino della partita della 7ª giornata di Serie A

Udinese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la settima giornata di Serie A 2022-2023.

UNA SCONFITTA INDEGNA – L’Inter perde la quarta partita su nove stagionali e ancora una volta il responsabile principale ha un nome ben preciso: Simone Inzaghi. Le scelte assurde, insensate, nocive e masochiste costano l’ennesima sconfitta, con l’Udinese che si prende i tre punti nel finale. Questo dopo una serie di cambi senza senso, mettendo dentro difensori su difensori per proteggere non si sa cosa e puntualmente prendere l’imbarcata. Con Stefan de Vrij che entra giocando per gli avversari e Samir Handanovic al solito fermo a guardare i tiri avversari come se non fosse il portiere. È il punto più basso della storia recente e la colpa è dell’allenatore, che dovrà spiegare molte cose. Questo il tabellino di Udinese-Inter.

UDINESE-INTER 3-1 – IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Pérez; Pereyra (68′ Ehizibue), Lovric (79′ Arslan), Walace, Makengo (61′ Samardzic), Udogie (80′ Ebosse); Deulofeu, Beto (69′ Success).

In panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Nestorovski, Guessand, Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi (79′ de Vrij), A. Bastoni (31′ Dimarco); Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (30′ Gagliardini), Darmian (67′ D’Ambrosio); Dzeko (68′ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Gosens, Bellanova, Asllani, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Palermo – Mokhtar; Sacchi; VAR Aureliano; A. VAR Galetto)

Gol: 5′ Barella (I), 22′ aut. Skriniar, 85′ Bijol, 93′ Arslan

Ammoniti: A. Bastoni, Mkhitaryan, Darmian, Brozovic (I), Pereyra, Udogie, Rodrigo Becao (U)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST