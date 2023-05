Dimarco, cambio ruolo e crescita esponenziale: totem Inter!

In questa stagione Federico Dimarco si è imposto come il padrone della fascia sinistra dell’Inter di Simone Inzaghi. Una crescita – quella rispetto alla scorsa stagione – che passa anche e soprattutto dal definitivo cambio di ruolo.

CRESCIUTO – La stagione di Federico Dimarco è, numeri alla mano, pazzesca. In stagione sono 46 le presenze totali, con sei gol all’attivo e nove assist. Cinque dei quali sono arrivati proprio in Champions League, di cui due contro il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale e uno proprio contro il Milan nello 0-2 dell’andata della semifinale. La sua crescita rispetto alla scorsa stagione è innegabile, frutto anche di un importante cambio di ruolo. Già, perché lo scorso anno Federico Dimarco era a tutti gli effetti utilizzato più come “braccetto” di sinistra nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Confermandosi invece quest’anno come padrone della fascia sinistra nerazzurra.

TOTEM – Un cambiamento di ruolo importante che ha portato Federico Dimarco a mettere in mostra le sue qualità. Giocando quella che è a tutti gli effetti la miglior stagione della sua carriera. Avere, inoltre, un cambio di qualità come Robin Gosens in quel ruolo ha permesso a Dimarco di avere anche dei turni di riposo. Importantissimi per continuare a poter dare il massimo in una posizione che richiede costante corsa e concentrazione per tutta la partita, sia in fase difensiva che in fase offensiva. E confermarsi un totem per l’Inter (vedi articolo).