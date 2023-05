Inter-Sampdora Primavera, le formazioni ufficiali: ancora un’assenza

In campo alle 18.00 Inter-Sampdoria Primavera, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Cristian Chivu, dovrà ancora fare a meno di Valentin Carboni, impegnato in Argentina per il Mondiale under 20

TRENTADUESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che scende in campo oggi in casa contro la Sampdoria. Vincere è fondamentale importante dopo il pareggio della scorsa partita nel derby contro il Milan. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro, che non ha a disposizione Valentin Carboni perché impegnato al Mondiale Under 20.

INTER-SAMPDORIA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Botis, Stankovic, Stabile, Kamate, Kassama, Sarr, Curatolo, Dervishi, Owusu, Pozzi, Akinsanmiro.

A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjazm Grygar, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Pelamatti, Berenbruch, Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu.

SAMPDORIA: Tantalocchi, Migliardi, Cecchini, Paoletti, Malagrida, Porcu, ivanovic, Aquino, Uberti, Lotjonen, Di Mario

A disposizione: Gentile, Scardigno, Conti, Pozzato, Miettinen, Ntanda, Straccio, Leonardi, Conte, Savio, Tozaj, Peretti.

Allenatore: Felice Tufano.