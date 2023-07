Demiral idea per l’Inter, ma è indispensabile formula vantaggiosa

L’Inter tra le sue opzioni per la difesa ha anche Demiral. Per pensare di arrivare al turco serve però trovare una formula vantaggiosa, vista la sua situazione all’Atalanta.

PROFILO DA SOPPESARE – Demiral è uno di quei nomi che sembrano onnipresenti nel mercato dell’Inter. Il turco è tornato sui radar anche in questa finestra estiva, anche se è più che lecito avere dubbi sul suo inserimento nella rosa nerazzurra (come potete leggere QUI e QUI). Al di là del ruolo però c’è un altro fattore che deve avere un peso: la formula da trovare con l’Atalanta per l’operazione.

STAGIONE DIVISA – L’Inter, come universalmente noto, deve fare grande attenzione i conti. E quindi non si possono sprecare risorse, men che meno su un profilo che già suscita qualche dubbio. Demiral infatti gioca in Serie A dal 2019, ma non ha ancora trovato una sua dimensione. A Bergamo sembrava essersi stabilizzato come centrale della difesa a tre di Gasperini, ma il 2023 ha cambiato tutto. La stagione del classe 1998 è stata di fatto divisa a metà. Dopo il Mondiale per lui sono tre apparizioni da titolare, contro le dodici precedenti. E questo fatto ha un peso.

FORMULA VANTAGGIOSA – Demiral non è più un titolare di Gasperini. Anzi, sembra essere diventato proprio l’ultima opzione in difesa. Da marzo per il turco sette presenze per soli settanta minuti di campo. Un giocatore che non solo non è più centrale, ma è finito ai margini. In sede di trattativa questo deve avere un peso. Se proprio l’Inter punta al difensore dell’Atalanta, la formula deve essere singolarmente vantaggiosa. Andare a prendere Demiral significa risolvere un problema al club orobico. Non può essere quindi l’Inter a pagare per farlo.