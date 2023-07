Esuberi Inter da piazzare per Ausilio: ecco la Top-11 con panchina!

Inter alle prese con gli esuberi come in ogni inizio di stagione, come in ogni sessione di calciomercato. Ma chi sono gli esuberi dell’Inter quest’anno? La lista stavolta non è più lunga del solito, anzi, ma in attesa che il DS Ausilio porti a termine tutte le operazioni in uscita è possibile ipotizzare anche una formazione di undici esuberi nerazzurri (con tanto di panchina)

DIFESA – L’Inter si ritrova la solita rosa extra large post-30 giugno. Un numero talmento elevato di esuberi ciclici (o potenziali tali) da poter mettere in campo con una formazione. Anche di tutto rispetto! In porta Gabriel Brazao (2000, SPAL), perché Andrei Radu (1997, Auxerre) al momento non può essere considerato un vero “esubero” essendo utile per le liste. Al pari di Filip Stankovic (2002, Volendam). Difesa a tre guidata da Zinho Vanheusden (1999, AZ Alkmaar) in attesa dell’ennesimo prestito in dirittura di arrivo. Per completare il pacchetto arretrato si potrebbero considerare Andrea Moretti (2002, Pro Sesto) terzo destro ed Edoardo Sottini (2002, Avellino) terzo sinistro, ma il contratto di entrambi è un punto interrogativo alla voce prolungamento post-prestito. Nella stessa condizione altri ex Primavera già protagonisti in Serie C, utili solo in caso di allestimento dell’Inter Under-23, che al momento rappresenta più un’utopia che la realtà.

CENTROCAMPO – Il 3-5-2 inzaghiano va rivisto in favore di un 3-4-3 molto offensivo, essendo più gli attaccanti che i centrocampisti e i difensori gli esuberi ancora sotto contratto con l’Inter. Proprio sulla linea mediana largo a destra Tibo Persyn (2002, FC Eindhoven) con Valentino Lazaro (1996, Torino) dirottato a sinistra per completare la linea a quattro. Davanti alla difesa Lucien Agoumé (2002, Troyes) con Stefano Sensi (1995, Monza) ad aggiungere qualità in cabina di regia. Non rientra tra gli esuberi Giovanni Fabbian (2003, Reggina), che in un primo momento verrà valutato da Simone Inzaghi dopo l’ottima stagione agli ordini del fratello Filippo in Serie B.

ATTACCO – In avanti tridente formato da Darian Males (2001, Basilea) ed Eddie Salcedo (2001, Genoa) larghi a supporto del centravanti Martin Satriano (2001, Empoli). Anche perché Facundo Colidio (2000, Tigre) e Samuele Mulattieri (2000, Frosinone) sono ormai prossimi alla cessione. Invece, i prodotti del vivaio Gaetano Oristanio (2002, Volendam) e Sebastiano Esposito (2002, Bari) per il momento tornano utili per allungare la rosa. Questi i nomi dei principali esuberi dell’Inter, che il Direttore Sportivo Piero Ausilio dovrà piazzare nuovamente in meno di due mesi. Tutti o quasi. Perché magari un paio di giovani talenti resteranno in Prima Squadra con Inzaghi. Altri verranno ceduti definitivamente per fare plusvalenza e i soliti ceduti in prestito con la speranza di rivederli ad Appiano Gentile il 1° luglio 2024 calcisticamente più maturi e pronti. Di seguito la formazione “titolare”, ovvero la Top-11 ideale odierna, degli esuberi dell’Inter 2023/24.

Esuberi Inter da piazzare per il DS Ausilio

ESUBERI INTER (3-4-3): Brazao; A. Moretti, Vanheusden, Sottini; Persyn, Agoumé, Sensi, Lazaro; Males, Satriano, Salcedo.

A disposizione: A. Radu, F. Stankovic; Fabbian, Colidio, Sebastiano Esposito, Mulattieri, Oristanio.

