De Vrij, titolarità in dubbio? Con il Monza potrebbe arrivare la chance

Per Stefan de Vrij non si tratta di uno dei suoi migliori periodi in carriera. Sia con l’Olanda che con l’Inter c’è chi sta scalando gerarchie ai suoi danni, però sabato contro il Monza potrebbe arrivare una chance da Inzaghi.

DUBBI – Domani è vietato sbagliare per Simone Inzaghi. La vittoria contro il Napoli deve assolutamente trovare continuità, altrimenti tutto sarebbe vanificato e i sogni di rimonta per lo Scudetto si concluderebbero. L’Inter affronterà nella prossima sfida il Monza di Raffaele Palladino, che ha ricominciato sicuramente in modo positivo. Il pareggio con la Fiorentina è stato un’iniezione di fiducia per la squadra brianzola, ma i nerazzurri sono alla ricerca di punti fondamentali. Inzaghi ha ancora alcuni dubbi sulla formazione da mandare in campo (vedi articolo), uno riguarda proprio il difensore centrale. Francesco Acerbi o Stefan de Vrij? Una maggiore sicurezza potrebbe derivare dall’italiano, ma un’altra panchina per l’olandese potrebbe essere fatale per il suo futuro.

De Vrij, con il Monza possibilità?

CHANCE – La possibilità che Stefan de Vrij torni titolare con l’Inter è molto concreta. Acerbi ha dovuto faticare nel lavoro su Victor Osimhen, un cambio potrebbe farlo rifiatare in vista delle prossime partite. Dare una maglia da titolare all’olandese sarebbe una forte dimostrazione di fiducia da parte di Simone Inzaghi, che non vuole abbandonarlo totalmente. Avere quattro difensori sempre pronti per partire dal primo minuto è essenziale e il calendario lo richiede. I match, da qui a fine anno, saranno molti e c’è assoluto bisogno di rotazioni, soprattutto per evitare spiacevoli infortuni. De Vrij non ha disputato un singolo minuto con l’Olanda ai Mondiali, vuole ritrovarsi e la chance arriverà dall’Inter, che ancora non ha certezze sul futuro del suo calciatore. L’Inter sembra aver fatto una proposta per il rinnovo di contratto al difensore, ma sicuramente non ci sarà un aumento dell’ingaggio. Le prestazioni dell’ultimo periodo hanno confermato ormai il calo costante di de Vrij, che domani potrebbe cominciare a smentire i tifosi e la dirigenza.