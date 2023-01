Monza-Inter, quanto mi costi? Prezzi raddoppiati! Due settori già esauriti

Monza-Inter è una sfida inedita in Serie A (vedi focus) e anche per questo attesissima. Come tutti i grandi eventi, anche la partita in programma sabato alle ore 20.45 all’U-Power Stadium porta a raddoppiare i prezzi. Diversi posti disponibili allo stadio ad eccezione di due settori, come rivelato da Calcio e Finanza

QUANTO MI COSTI – Monza-Inter è un attesissimo derby lombardo, inedito in Serie A. Il match in programma sabato 7 gennaio alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, vedrà una cornice di pubblico importante nonostante i prezzi dei biglietti siano stati raddoppiati, come già successo in occasione di Monza-Juventus. Si va dunque dai 200 euro della Tribuna ovest centrale ai 120 della Tribuna ovest laterale. Poi ancora la Tribuna Est 1° livello per un costo di 100 euro e la Tribuna Est 2° livello 50 euro. Ci sono ancora diversi posti liberi all’U-Power Stadium, fatta eccezione per la Curva Sud e il settore ospiti, che sono già sold out.