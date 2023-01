Inter, particolare record da raggiungere nella partita contro il Monza

Monza-Inter sarà la sfida di sabato per gli uomini di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino avrà la possibilità di far registrare un particolare record per il club nerazzurro, che non ha mai giocato contro i brianzoli in campionato.

RECORD – Nella partita dell’U-Power Stadium l’Inter potrebbe far registrare l’ennesimo record della sua storia nel campionato italiano di Serie A. Questa competizione non ha mai avuto un’edizione senza la squadra nerazzurra. L’Inter sabato affronterà il Monza alla ricerca di punti importanti per la classifica e sarà una sfida inedita. I due club non si sono mai scontrati in campionato e, in caso di vittoria dei calciatori di Simone Inzaghi, il club nerazzurro raggiungerebbe i 68 avversari differenti battuti nella competizione. La squadra potrebbe acciuffare il record ora detenuto dalla Roma.

fonte: Inter.it