de Vrij, nessuna fretta. D’Ambrosio è una garanzia e Skriniar…

L’Inter ha ritrovato la solidità difensiva. I nerazzurri, nonostante l’assenza di de Vrij per alcune partite, ha saputo ritrovare la porta blindata. Sugli scudi D’Ambrosio ma anche la capacità di Milan Skriniar di far bene due ruoli.

POLIVALENZA – L’Inter ha bisogno dei tre punti da qui alla fine in tutte le partite per alzare lo scudetto a fine anno. I nerazzurri vogliono continuare a sognare e Inzaghi, in difesa, può dormire sonni tranquilli. Nonostante l’assenza di de Vrij (da valutare), il pacchetto ha trovato in D’Ambrosio una grande alternativa e in Skrinair un jolly davvero prezioso. Lo slovacco fa bene sia da centrale dei tre sia da braccetto e questo per Inzaghi è sicuramente un’ottima notizia. Ma anche a sinistra Skriniar si è sempre destreggiato bene ai tempi di Conte. Insomma, i nerazzurri anche con qualche assenza sanno ben comportarsi.