Udinese, passo indietro: rinuncia al ricorso per la Salernitana. L’Inter no

L’Inter venerdì si gioca tutto contro lo Spezia. I nerazzurri devono vincere e ora hanno il destino di nuovo nelle proprie mani. Intanto l’Udinese, in vista della sfida del recupero contro la Salernitana, rinuncia al ricorso.

RINUNCIA – Come scrive Gianlucadimarzio.com l’Udinese giocherà regolarmente la sua partita contro la Salernitana rinuncia al ricorso presentato alla Corte Sportiva d’Appello. L’Inter dal canto suo non rinuncia e si gioca tutto nell’ultimo atto con la speranza di poter vincere 0-3 a tavolino il match contro il Bologna in programma il prossimo 27 aprile. Insomma, l’Udinese ha fatto un passo indietro, l’Inter no.

Fonte: Gianlucadimarzio.com