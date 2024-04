Darmian, più di un mese dopo la prima panchina in campionato

Matteo Darmian non è stato abituato negli ultimi due anni a fare panchina all’Inter. Simone Inzaghi lo ha sempre utilizzato, sia da braccetto di destra in difesa che da esterno. Con l’Udinese tornerà fuori.

TENDENZA – Negli ultimi due anni le panchine di Matteo Darmian si contano sulle dita delle mani. Il giocatore sia da esterno che da difensore della linea a tre ha quasi sempre giocato, risultando anche decisivo nell’ultimo periodo con i gol contro Atalanta e Napoli. Offensivamente comunque gli è sempre mancato lo sprint, difensivamente ha costruito la sua affidabilità. Poche volte ha sbagliato e mai in momenti decisivi.

FUORI – Questa sera in Udinese–Inter Darmian rimarrà sorprendentemente fuori. Sarà la prima panchina per il numero 35 in campionato dopo più di un mese. L’ultima è stata il 25 febbraio a Lecce, prima ancora il 20 con la Salernitana. Nella settimana di Champions League è stato fatto riposare, anche per le condizioni precarie di Denzel Dumfries. L’olandese è tornato finalmente disponibile al 100% e in serata avrà l’occasione di cancellare le ultime settimane non proprio positive. Al 2 dell’Inter manca ciò che ha contraddistinto negli anni la carriera di Darmian, dal Torino fino ad oggi: la continuità. Dopo l’assist con l’Empoli ha la possibilità di garantire a Inzaghi un’altra volta un impatto positivo sul match.