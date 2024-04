Finalmente Dumfries! Chance in arrivo nell’egemonia di Darmian

Dumfries è pronto a giocare titolare questa sera in Udinese-Inter. L’olandese dovrebbe ritrovare la titolarità in campionato, dopo oltre un mese.

CHANCE − Denzel Dumfries verso una maglia dal primo minuto. E’ questa la sensazione che circola nelle ultimissime ore in vista della partita tra Udinese e Inter, in programma questa sera alle 20.45. L’olandese dovrebbe vincere il duello con Matteo Darmian, per aggiudicarsi la titolarità. L’olandese non gioca dall’inizio con i nerazzurri in Serie A addirittura dal lontano 25 febbraio, ovvero dal 4-0 rifilato dalla Beneamata al Lecce al Via del Mare. Dunque, dopo oltre un mese arriva un’altra titolarità per Dumfries, solamente la quarta in campionato in questo inizio di 2024 (Verona, Salernitana e Lecce). In Champions League, invece, aveva giocato 73 minuti a Madrid nel ritorno dell’ottavo di finale contro l’Atletico.

FUTURO DA SCRIVERE − Stagione, al momento, altalenante di Dumfries che ha collezionato 30 presenze, condite da tre gol e sei assist. Il suo futuro all’Inter rimane ancora in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2025. Con l’Inter non c’è ancora nessun accordo sull’eventuale prolungamento e una sua cessione in estate non è assolutamente da escludere. L’olandese è pronto a questi due ultimi due importanti mesi con la maglia nerazzurra, prima di volare in Germania per giocarsi gli Europei con la sua Olanda. Palcoscenico di assoluta rilevanza, anche in ottica mercato. Infatti, una kermesse da protagonista di sicuro farebbe lievitare il suo prezzo in attesa delle decisioni da prendere con il club. Intanto, testa a Udine e a riprendersi l’Inter.