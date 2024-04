Inter, vuoi proprio ‘quella‘ festa Scudetto? Si passa dall’Udinese

L’Inter sta cercando di anticipare il prima possibile la vittoria matematica dello Scudetto. C’è una possibilità molto allettante il 22 aprile, c’è bisogno però di superare l’Udinese in trasferta. Proprio per ‘quella‘ festa.

‘QUELLA‘ – Sì, ‘quella‘, proprio ‘quella‘ festa è il sogno nel cassetto di tanti tifosi nerazzurri. L’Inter è in questo momento a 11 punti di vantaggio dalla seconda in classifica. Tornando a 14 con l’Udinese potrebbe mantenere in vita la possibilità di vincere lo Scudetto a San Siro in territorio nemico, precisamente dei cugini delusi dell’altra sponda di Milano. Nel weekend il Milan ha accorciato superando il Lecce, la squadra di Simone Inzaghi deve assolutamente rispondere per anticipare la matematica della seconda stella. Il calcolo è semplice: tenendo una distanza di 14 punti o più al 22 aprile l’Inter avrebbe la chance di festeggiare dopo il derby. I giocatori non ci pensano, lo ha testimoniato chiaramente Alessandro Bastoni, ma tra i supporters non manca la fame di sfottò. L’obiettivo comunque rimane lo stesso, non conta quando verrà raggiunto. Quel lunedì sera è solo un desiderio che si alimenta pian piano che passa il tempo. Il sogno passa dalla squadra di Gabriele Cioffi, con cui l’Inter ha avuto qualche difficoltà in passato.