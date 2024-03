Cuadrado davanti a un bivio: l’Inter valuta più strade

Cuadrado è pronto a rimettersi gli scarpini e a scendere in campo in queste ultime curve di campionato. L’esterno colombiano, nonostante le sue poche presenze con la maglia dell’Inter, è vicino a vincere il suo ennesimo scudetto. Il primo in nerazzurro dopo quelli vinti con la Juventus. Ma c’è un dubbio sul suo futuro.

IL RIENTRO – Con Denzel Dumfries che andrà quasi sicuramente via, l’Inter cercherà in estate di sistemare il buco lasciato scoperto dall’olandese. Se da un lato ci sarà la conferma del giovane Tajon Buchanan, arrivato a gennaio per iniziare il rodaggio con i meneghini, dall’altro lato l’Inter tornerà sicuramente sul mercato. L’inizio del toto-nomi però, sarà fatto quando saranno sciolti i dubbi su Juan Guillermo Cuadrado. L’esterno colombiano, fermo ai box dallo scorso 12 dicembre dopo l’infortunio al tendine di Achille, potrebbe rientrare a metà aprile e dunque godersi l’ultimo mese del ventesimo scudetto con la maglia dei nerazzurri.

QUALE FUTURO? – Del futuro però, non si cosa gli si potrebbe riservare. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, le strade tra l’Inter di Simone Inzaghi e quella di Cuadrado si separeranno quasi sicuramente. Ma potrebbe restare aperta una piccola parentesi: se le prestazioni del colombiano da qui alla fine di maggio dovrebbero convincere Inzaghi e la società, potrebbe scattare il rinnovo di un altro anno con Cuadrado che tornerebbe a disposizione dei nerazzurri come terzo di reparto. E sicuramente la sua esperienza potrebbe aiutare di non poco il gruppo di Inzaghi per la prossima stagione.