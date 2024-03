Dumfries saluta l’Inter: è in partenza, le opzioni interne e di mercato

L’Inter pensa già alla prossima stagione mentre scenderà in campo contro l’Empoli per provare a mettere il ventesimo scudetto in cassaforte. Occhi puntati su Dumfries sempre più vicino a lasciare i nerazzurri in estate.

PARTENZA – Simone Inzaghi sa già che molto probabilmente andrà a perdere Denzel Dumfries in estate. L’Inter sa bene che con l’olandese difficilmente si andrà a raggiungere un accordo per il rinnovo, perciò la sua cessione in estate diventa sempre più una certezza negli uffici di Viale della Liberazione. L’attuale situazione dell’esterno olandese ha portato l’Inter a fare una scelta forzata, quello dell’addio a giugno con un anno di anticipo così da evitare un caso Milan Skriniar e perderlo a zero nel giugno del 2025. I nerazzurri dunque sanno che tra luglio e agosto dovranno lavorare al ribasso per permettere di incassare da Dumfries una cifra accettabile, viste anche le qualità indiscusse dell’esterno.

PRESENTE – Resterà invece Matteo Darmian, che ha già rinnovato e darà il suo contributo come sempre e cercherà di far integrare al meglio il giovane Tajon Buchanan. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si erano già mossi in estate per permettere all’Inter di avere già in casa un sostituto e che aveva già giocato sotto i diktat di Inzaghi. L’Inter, con l’addio di Dumfries, si muoverà di conseguenza: uno dei tanti nomi finiti nel mirino della società è quello di Michael Kayode, che attualmente gioca nella Fiorentina.