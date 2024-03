Graziani: «Inzaghi, rinnovo giusto! Tanti miglioramenti con l’Inter»

Inzaghi a breve potrà festeggiare il rinnovo (e non solo) con l’Inter. Graziani commenta la notizia data durante Sport Mediaset, promuovendo l’intenzione della società.

GIUSTO COSÌ – Per Simone Inzaghi (e il suo staff) il rinnovo con l’Inter arriverà in tempi rapidi e sarà di durata pluriennale. Francesco Graziani promuove la scelta: «È giustissimo, per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Anche se l’anno scorso c’è stato un periodo, dopo la sconfitta di Bologna, dove sembrava che rischiasse l’esonero. Poi, invece, la società e i dirigenti sono stati bravissimi a mantenere la serenità e la calma. Oggi si è ritrovato, dopo la finale in quella maniera e la Supercoppa Italiana. È migliorato molto, è più padrone della sua realtà e i calciatori lo rispettano. Mi sembra giusto continuare con lui, anche se per esempio l’anno scorso il divario fra Inter e Napoli era molto ampio per non avere qualche critica. Ora invece si va verso la seconda stella».

DI NUOVO IN CAMPO – Oltre alla questione Inzaghi, Graziani parla anche del match di domani: «È chiaro che si prevede una partita difficile per l’Empoli, che però è una squadra che ha gioca bene e ha dei valori. Corrono tutti, si impegnano: è una squadra che può metterti in difficoltà. Ci vorrà una buonissima Inter».