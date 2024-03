Ravanelli: «Acerbi? Vedo tante stranezze. Ma perdono tutti»

Il caso Acerbi-Juan Jesus farà parlare ancora a lungo, per la portata che ha avuto, nonostante il Giudice Sportivo abbia messo la parola fine con l’assoluzione. Ravanelli, a Pressing Serie A, evidenzia dei problemi.

NON RISOLTA – A Fabrizio Ravanelli la vicenda Francesco Acerbi convince poco: «È una situazione molto strana, perché mancano delle risposte. È strano che, in una situazione come questa, non ci sia stata una telecamera capace di riprendere quello che si siano detti. Mi sembra strano che, quando c’è il confronto con l’arbitro, non abbia riportato quello che è successo e che si sono detti. Sembra che Acerbi abbia detto a Juan Jesus che gioca con un ragazzo di colore, come se avesse ammesso. Quindi io credo che, giustamente, abbiano perso tutti: solo la coscienza di Acerbi sa se lui ha detto e fatto qualcosa che non doveva fare».