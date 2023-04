Correa, siamo alle solite! Spreca tutto (non solo gol) in Inter-Monza

Altra prestazione profondamente negativa per Joaquin Correa, anche in Inter-Monza di ieri sera. L’argentino continua a essere un corpo estraneo nell’attacco e nella rosa nerazzurra.

PROVA CONTINUA – Joaquin Correa continua a rivelarsi un giocatore molto deludente. Non si può descrivere altrimenti la sua prestazione di ieri in Inter-Monza (qui la sua pagella). Per la terza volta consecutiva Simone Inzaghi regala una maglia da titolare al suo protetto. E per la terza volta consecutiva il Tucu esce anzitempo dal campo, senza nessun gol all’attivo. Pur rimanendo in campo qualche minuto in più rispetto alle sfide contro Salernitana e Fiorentina. Uno spreco incredibile di fiducia da parte dell’argentino, ma non è l’unico.

POLVERI BAGNATE – Correa parte titolare accanto a Romelu Lukaku e, pur uscendo al 71′, accumula le stesse occasioni del belga. 4 tiri a testa, ma l’argentino ne piazza ben 2 verso la porta del Monza, mentre Big Rom si limita a uno. E sommando il valore di xG di questi tiri (quindi la probabilità che si sarebbero potuti trasformare in gol), emerge come Correa sia stato “più pericoloso” rispetto al compagno, conn totale di 0,47 xG (fonte: understat.com). Eppure non è questo il responso diretto del campo. Pur muovendosi bene verso l’area brianzola, Correa sembra sempre perdere mezzo tempo di gioco, arrivando così a tirare al momento sbagliato. Probabilmente è dovuto alla brama di ritrovare il gol (che manca da quasi 6 mesi), ma è sicuramente un approccio controproducente. Specie con tutti i minuti che Inzaghi continua a regalargli.