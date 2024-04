Correa, per l’Inter un problema da affrontare: la situazione di mercato

Quello di Joaquin Correa, per l’Inter, è un problema che bisogna già considerare ad affrontare. Una stagione da dimenticare al Marsiglia, dopo altrettante in nerazzurro. Un riscatto che sembra allontanarsi. E una situazione di mercato piuttosto complicata.

CHI BEN COMINCIA… – Se si parla di grosse allucinazioni collettive, beh, la stessa possiamo dire di averla avuta praticamente tutti dopo quel famoso Verona-Inter terminato 1-3. Sul punteggio di parità, Joaquin Correa – appena arrivato dalla Lazio dopo la megacessione di Romelu Lukaku al Chelsea – entra in campo e con una doppietta ribalta la partita, con un inizio da sogno. Da lì, però, tutta discesa. Tanti problemi fisici, tante prestazioni anonime, in una parabola che ricorda un po’ quella vissuta anche da Stefano Sensi, anch’egli con esperienze in prestito prima di dirigersi verso la fine del contratto.

Correa, scadenza nel 2025: situazione di mercato da risolvere

PRESTITO PESSIMO – Il grande colpo in uscita l’Inter sembrava essere riuscita a piazzarlo la scorsa estate. Con Joaquin Correa al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. A una sola condizione: la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, le cose non vanno per il verso giusto: i transalpini, infatti, sono ben lontani dal terzo posto necessario proprio per entrare nell’Europa che conta. E in Europa League sono chiamati alla difficile sfida contro il Benfica, considerando che, nei quarti di finale della competizione, sono probabilmente la squadra più abbordabile del lotto. Specie se pensiamo a squadre come Liverpool, Bayer Leverkusen ma anche alle italiane Milan e Roma.

SITUAZIONE DI MERCATO – Non solo: Correa, in questa stagione, non ha nemmeno avuto modo di mettersi in mostra per altri – potenziali – acquirenti. Tanto che con il nuovo tecnico Gasset non sta nemmeno vedendo il campo. Tornando all’Inter la prossima estate, senza una grande esperienza alle spalle e con un anno di contratto rimasto (scadenza nel 2025) sarà molto difficile riuscire a piazzarlo sul mercato. Ecco perché l’Inter, insieme all’agente del giocatore, deve già iniziare a pensare a un piano B, C e forse pure D. Nella speranza di non perderlo a zero, per rientrare – quantomeno in parte – del pesante investimento per strapparlo a Lotito nell’estate del 2021.