Correa, parla il tecnico Gasset: «Lavora bene, gli ho detto una cosa!»

Joaquin Correa si trova in prestito al Marsiglia in Ligue 1 e per essere riscattato dovrà qualificarsi alla prossima Champions League. Ne ha parlato il suo tecnico Gasset.

MAI ARRENDERSI − A parlare di Joaquin Correa, Jean-Louis Gasset in conferenza stampa: «È sempre in gruppo, partecipa a tutti gli allenamenti, lavora bene. L’ho visto questa settimana perché voleva parlare con me, e gli ho detto di non arrendersi, che prima o poi avrò bisogno di lui. Avendo tanti attaccanti centrali è difficile dare una chance a tutti. Ma lui deve continuare a lavorare perché ha uno spirito molto buono. Può giocare sia prima punta che intorno all’attaccante centrale». Al Marsiglia ancora zero gol per il giocatore in prestito dall’Inter.