VIDEO – Inter, guarda chi si rivede ad Appiano Gentile! Inzaghi approva

L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese lunedì al Bluenergy Stadium. La squadra di Inzaghi, dopo qualche giorno di riposo, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove si è rivisto un infortunato di lungo corso, ovvero Juan Cuadrado che ha recuperato dopo l’operazione al tendine d’Achille. A disposizione anche Arnautovic

BUONE NOTIZIE – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver riposato qualche giorno, ha dato inizio ai lavori in vista della partita di lunedì 8 aprile contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. Il tecnico nerazzurro, che vuole arrivare al derby con il Milan possibilmente con l’attuale vantaggio in classifica (+14 punti), può sorridere riguardo agli infortunati: oltre a Yann Sommer, perfettamente arruolabile, ritrova anche Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, che essendo fermo da più tempo non sarà convocato per la sfida con l’Udinese.

ABBONDANZA – Il rientro del colombiano è comunque una bella notizia in vista del rush finale, quando Inzaghi potrà avere a disposizione la rosa al completo (in attesa dell’imminente ritorno in gruppo di Stefan de Vrij). Il club nerazzurro su Twitter pubblica un video dove, tra gli altri, appare anche un Cuadrado sorridente.

Il ritorno in gruppo è un primo importante passo verso il ritorno in campo.