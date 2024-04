Arnautovic, ripartire (bene) per lo scudetto e per convincere Marotta!

Arnautovic sta per tornare a disposizione dell’Inter che lunedì 8 aprile affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium. L’attaccante austriaco prima di infortunarsi era in un buon momento, con tanto di gol nella sfida di andata contro l’Atletico Madrid, poi un nuovo infortunio che lo ha tenuto lontano per quasi un mese: per il rush finale può essere una risorsa preziosa

RIPARTENZA CON DOPPIO OBIETTIVO – Marko Arnautovic ha recuperato dall’infortunio accusato nei minuti finali di Bologna-Inter. L’austriaco, che finora ha siglato due reti in Serie A e due in Champions League fornendo inoltre tre assist, stava vivendo un buon momento prima di fermarsi nuovamente. Adesso toccherà rimetterlo a nuovo e concedergli spazio per fargli recuperare forma e brillantezza. E quale miglior momento dell’ultimo step prima di poter finalmente dire scudetto? Inzaghi ha bisogno di tutti perché chi ha giocato di più, come Lautaro Martinez e Marcus Thuram per esempio, è indiscutibilmente stanco e poco brillante. Inoltre, il calciomercato è già in movimento e se Arnautovic vuole giocarsi una chance di permanenza a Milano deve necessariamente ripartire bene, proprio come aveva terminato prima dello stop.

Arnautovic, la rincorsa alla seconda stella è arrivata alle battute finali: in palio non solo il trofeo ma anche la conferma

L’altro attaccante di riserva, o come ama definirli Giuseppe Marotta, co-titolare è Alexis Sanchez che ha messo la sua firma contro l’Empoli, chiudendo di fatto i giochi. Il cileno è improbabile che possa rimanere all’Inter, non a caso si parla già di Albert Gudmundsson con Mehdi Taremi già praticamente preso. Arnautovic forse può ancora dire la sua, ma quanto fatto in stagione non può bastare. La rincorsa alla seconda stella è arrivata alle battute finali, l’ex Bologna è chiamato a dare il suo contributo per poter festeggiare non solo il trofeo ma anche la possibile conferma.