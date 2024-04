Arnautovic e Cuadrado, novità grosse per Udinese-Inter! Aggiornamenti su de Vrij

Arnautovic e Cuadrado sono due degli infortunati dell’Inter, così come de Vrij, che puntano la partita contro l’Udinese. È appena finito l’allenamento e da Barzaghi di Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle loro condizioni.

UNO SÌ, DUE NO – A quattro giorni da Udinese-Inter cominciano ad arrivare novità su chi potrà esserci e chi no al Bluenergy Stadium lunedì alle 20.45. Matteo Barzaghi di Sky Sport fa sapere che da poco è terminato l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile, al quale hanno partecipato Marko Arnautovic e Juan Guillermo Cuadrado. Entrambi hanno lavorato in gruppo, sono quindi recuperati.

LE POSSIBILITÀ – L’attaccante, che si era infortunato a Bologna lo scorso 9 marzo, sarà a disposizione per Udinese-Inter. Il colombiano, essendo fuori addirittura dal 12 dicembre, necessita invece di più tempo per ritrovare la condizione migliore. Cuadrado, a differenza di Arnautovic, non sarà quindi fra i convocati di Simone Inzaghi per lunedì. Nella seduta odierna non c’era ancora Stefan de Vrij, reduce da un infortunio con l’Olanda durante la sosta, per il quale il rientro in gruppo è previsto fra domani e dopodomani.

LA POSIZIONE – In vista di Udinese-Inter, si può quindi dire che Arnautovic ci sarà e Cuadrado no. Per de Vrij bisogna ancora attendere qualche giorno per capire qualcosa di più, ma sta migliorando.