Dimarco punto fermo dell’Inter, non solo ora! L’intenzione – SM

Dimarco è protagonista di una splendida stagione, dove sta riscrivendo tanti dei suoi record personali (e non solo). Questo fa sì che anche l’Inter stia valutando la posizione del laterale.

INTOCCABILE – Federico Dimarco è – senza grossi margini di smentita – il miglior laterale sinistro dell’intera Serie A in questa stagione. I cinque gol in ventiquattro presenze hanno già eguagliato il suo record in campionato, stabilito nella stagione 2020-2021 ossia l’ultima al Verona. Ma i sei stagionali, aggiungendo quello in Champions League all’Atlético Madrid, gli hanno permesso di raggiungere il primato contando tutte le competizioni, dello scorso anno. Dimarco è diventato un leader dell’Inter, non solo per il grande legame con i tifosi. Ora gli manca solo una cosa: la gioia tricolore, distante al massimo undici punti.

LA POSIZIONE – Vincere la Serie A gli permetterebbe di puntellare ulteriormente il suo status, già molto alto. E che all’Inter hanno ben compreso da tempo. Sport Mediaset, oltre a ricordare come a fine 2023 Dimarco abbia rinnovato fino al 2027, aggiunge che nessuno ha voglia di interrompere la sua permanenza. Per lui la conferma in vista della prossima stagione è già sicura, ma lo sarà anche per gli anni a venire. Un leader indiscusso.