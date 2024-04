Sanchez riscrive le gerarchie per Udinese-Inter? Un dato in più

Sanchez ha segnato lunedì contro l’Empoli, chiudendo la vittoria per 2-0 della capolista. Con Lautaro Martinez e Thuram non in un gran momento di forma cominciano a esserci dubbi sulla coppia titolare per Udinese-Inter: le parole di Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24 da Appiano Gentile.

APPANNAMENTO – L’unico gol di un attaccante dell’Inter nell’ultimo mese l’ha fatto Alexis Sanchez contro l’Empoli. Matteo Barzaghi, a quattro giorni da Udinese-Inter, parla della condizione dei due titolari: «Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno un pochino rifiatando. Nel senso che, dopo una stagione stroardinaria, Lautaro Martinez nell’ultimo mese non ha trovato il gol. L’ha fatto con la Nazionale, con l’Inter l’ultimo è del 28 febbraio. Thuram non segna dal 16 febbraio con la Salernitana, poi ci fu quel piccolo infortunio con l’Atlético Madrid che un pochino gli ha dato delle rogne. A livello di condizione non è stato più così brillante, ma ora serviranno anche i suoi gol».

SI CAMBIA? – Si è da poco concluso l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. In vista di Udinese-Inter, non va esclusa una novità: Barzaghi, collegato da Appiano Gentile, spiega perché. «Nel frattempo c’è Sanchez, che ha segnato nell’ultima sfida con l’Empoli e torna dal suo passato. A Udine ha fatto la storia del club, ogni volta per lui è un ritorno sembre bello ed emozionante. Vedremo cosa sceglierà Simone Inzaghi: al momento l’opzione privilegiata è Lautaro Martinez-Thuram, ma avere Sanchez che segna e Marko Arnautovic che torna a disposizione è una buona notizia».