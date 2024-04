Cuadrado, e ora? Sovrabbondanza a destra da Udinese-Inter

Il ritorno in gruppo di Juan Cuadrado porta la batteria della zona destra del campo ad avere tutti i suoi elementi, a partire da Udinese-Inter. Ora Simone Inzaghi ha diverse valutazioni da fare.

SOVRABBONDANZA – La notizia del giorno è sicuramente il ritorno in gruppo di Juan Cuadrado, che sicuramente in questa stagione ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse. Anche per i numerosi problemi fisici che lo hanno portato a dare forfait a fine novembre fino proprio a questo momento. Un ritorno, il suo, che pone una questione importante: qual è la situazione sulla zona destra del campo in vista di Udinese-Inter e, più in generale, del finale di stagione?

DA CUADRADO A BUCHANAN, INZAGHI E LE SUE VALUTAZIONI

TITOLARI E RISERVE – Al momento i due titolarissimi della fascia destra sono Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che si scambiano i ruoli (partente e subentrante) a gara in corso. Già nell’ultima uscita – ma non solo – Simone Inzaghi ha deciso di passare proprio Darmian a sinistra, per rimpolpare un po’ la sua batteria di terzini anche in quella zona. E Tajon Buchanan? Arrivato proprio per sostituire l’assenza di Cuadrado a destra, il canadese per ora nelle sue (poche) apparizioni ha sempre giocato a sinistra. Ecco quindi che, con il rientro di Carlos Augusto, per il canadese si chiude ulteriormente lo spazio.

VALUTAZIONI – Insomma, considerando Dumfries e Cuadrado a destra, Carlos Augusto e Dimarco a sinistra, restano due jolly: Darmian e Buchanan. Due giocatori per fascia, con altrettanti giocatori pronti a prendere il posto su una qualsiasi delle due zone di campo. Non solo: Darmian e Carlos Augusto sono ulteriori jolly anche per quanto riguarda il ruolo di braccetti di difesa. Con otto gare ancora da giocare fino a fine campionato – a partire da Udinese-Inter – ci sarà sicuramente spazio per tutti. Anche per il rientrante Cuadrado, che ha ancora uno scampolo di campionato per lasciare, quantomeno, un’impronta nella sua esperienza all’Inter.