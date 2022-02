Correa fuori ancora per un po’: i numeri non sono dalla sua ma l’Inter lo aspetta

Correa e l’Inter si sono voluti fortemente ma il matrimonio finora non sta dando i frutti sperati. La stagione negativa dell’attaccante argentino sta condizionando anche quella nerazzurra, che vive un problema in zona gol sempre più limitante. Inzaghi nei prossimi mesi avrà molto bisogno del suo pupillo, che prima dovrà recuperare dall’ultimo – grottesco – infortunio

INIZIO SCRITTO MALE – La stagione di Joaquin Correa finora ha visto l’attaccante argentino in campo 20 volte. Di cui in 8 occasioni da titolare. Tra cui Inter-Bologna (Serie A), in cui è uscito al 29′ per infortunio. E soprattutto Inter-Empoli (Coppa Italia), in cui è uscito dopo appena 5′ e non è ancora rientrato. Per 12 volte è subentrato. Le partite saltate da Correa al momento sono 14, di cui 13 per indisponibilità (infortunio). Solo in un’occasione, cioè Inter-Sheriff Tiraspol (Champions League), Simone Inzaghi l’ha risparmiato, tenendolo in panchina per 90′ perché praticamente già infortunato senza “preavviso”. Numeri destinati ad aumentare, perché Correa non tornerà a disposizione dell’Inter prima di marzo. Probabilmente anche inoltrato.

FANTASMA NEL LIMBO – L’attaccante argentino perderà anche Genoa-Inter di questa settimana e Inter-Salernitana della prossima, per quanto riguarda il campionato. Così come Milan-Inter (Coppa Italia), in mezzo alle due partite. Facile ipotizzare che Inzaghi non gli chiederà di mettersi in gioco in Liverpool-Inter, sebbene la mossa della disperazione possa richiedere anche il suo ingresso. Il rientro di Correa, magari a pieno regime, dovrebbe verificarsi poco prima di metà marzo, quando si giocherà Torino-Inter. Al più in Inter-Fiorentina, praticamente tra poco meno di un mese. Poi ci sarà la sosta e si tornerà in campo ad aprile. Il conteggio delle partite saltate da Correa nel frattempo si avvicina a quota 18, probabilmente anche 20 fino a fine stagione.

FINALE DA RISCRIVERE – Una stagione fin qui da dimenticare ma non da buttare. Per ora Correa è stato poco protagonista nell’Inter, ma nelle uniche tre partite in cui ha messo il suo zampino (doppietta nel debutto in Hellas Verona-Inter e in Inter-Udinese, più assist in Inter-Napoli) la squadra nerazzurra ha tratto grandissimo vantaggio delle sue giocate. La speranza è che il classe ’94 argentino possa ripetersi nel finale di stagione, quando servirà più di una zampata vincente per il rush finale. Il mese di marzo dovrà servire per trovare la condizione migliore, per poi averlo al 100% tra aprile e maggio. Si ripartirà dalla trasferta in casa della Juventus, in attesa di capire quando verrà recuperata quella di Bologna. A Correa il compito di giustificare i 31 milioni già stanziati dall’Inter per portarlo a Milano la scorsa estate.