Brambati: «Inter peggio, ma deluso dal Milan! Ora è corsa a tre»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare del momento attuale di Inter e Milan, oltre alla possibilità del Napoli di confermarsi nella lotta scudetto

BRUTTO MOMENTO – Questa l’analisi di Massimo Brambati sul momento vissuto dalle squadre in lotta per lo scudetto: «L’Inter penso stia peggio, ma sono deluso dal Milan. Non mi aspettavo una frenata del genere, quando deve dare la zampata decisiva manca. Se oggi vince il Napoli la corsa per lo scudetto diventa a tre»