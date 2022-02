Calhanoglu, tanti auguri! Regalo migliore? Il ritorno al gol con la Roma

L’Inter non ha vinto il derby contro il Milan ma le note positive sono tante. Hakan Calhanoglu intanto, oggi festeggia il suo compleanno spegnendo 28 candeline. Il miglior regalo? Ovviamente segnare e vincere contro la Roma stasera.

REGALO – L’Inter è pronta ad ospitare la Roma di Jose Mourinho a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono subito scacciare i fantasmi del derby e continuare ad inseguire uno degli obiettivi stagionali. In campo ci sarà Hakan Calhanoglu che oggi spegne 28 candeline con il turco che vuole festeggiare il compleanno nel migliore dei modi.

Come poter festeggiare? Magari tornando al gol che gli manca dal dicembre scorso. Dopo un periodo d’oro infatti Calhanoglu si è leggermente eclissato in fase realizzativa, serve tornare a graffiare come fatto nei mesi scorsi. E magari, farlo nel suo compleanno, può essere ancor più stimolante. A Calhanoglu, ovviamente, gli auguri di tutta la redazione di Inter-News.it!