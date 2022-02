Napoli-Inter, biglietti esauriti in poche ore allo stadio Maradona – CdS

Napoli-Inter, lo stadio Maradona subito sold out in poche ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, polverizzati subito tutti i biglietti a disposizione per la partita in programma sabato 12 gennaio alle 18.

SOLD OUT – Napoli-Inter, stadio Maradona sold out per la sfida in programma sabato prossimo. Gli ultimi posti a disposizione, nella serata di ieri, erano per il settore inferiore della Curva A, terminati anche quelli. La sconfitta dell’Inter nel derby e la vittoria del Napoli contro il Venezia, ha dato entusiasmo ai tifosi azzurri. Tutto esaurito, quindi, al Maradona, considerando sempre la capienza al 50%.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantinno