Calhanoglu stagione super! Punta a un altro trofeo con l’Inter. Con asterisco

Calhanoglu si sta prendendo l’Inter. Il centrocampista turco sta vivendo una vera e propria stagione straordinaria da tutti i punti di vista, soprattutto personale con i tanti gol segnati fin qui. Sogna di continuare a vincere trofei in nerazzurro a partire dalla Supercoppa Italiana, ma con asterisco per la prossima partita di campionato.

LEADER – Hakan Calhanoglu è sempre più leader indiscusso di questa Inter. Il centrocampista turco, da quando è stato reinventato da Inzaghi, ha sempre giocato con qualità e con una leadership che da anni non si vedeva nella Milano nerazzurra. Lo stesso Hakan da tempo, è diventato una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico piacentino. Tra gol e assist, Calhanoglu sta trascinando questa Inter insieme a Lautaro Martinez verso lidi impensabili fino a 3 o 4 anni fa. Un risultato clamoroso per l’ex Milan che sta lasciando sempre di più la sua impronta all’ombra della Madonnina.

NUMERI – Un leader in campo, così come un leader nello spogliatoio. Calhanoglu da tempo ha preso in mano le redini del centrocampo, bravo a guidarlo sia nel rettangolo verde che magari davanti ai microfoni quando si deve proteggere qualcuno o magari elogiare qualcuno. Perché i leader servono anche a questi. Inzaghi però, guarda anche ai numeri – mostruosi – che il centrocampista turco sta portando all’Inter. Calhanoglu, con la doppietta rifilata sabato al Monza, è arrivato a 10 gol stagionali. Un gol in meno rispetto alla sua annata migliore in Serie A (2017/18) quando indossava ancora la maglia del Milan. A livello personale invece, non in Italia, con la maglia del Bayern Leverkusen nel 2013-14 realizzò 13 gol totali. Numeri alla portata, visto il rendimento da extraterrestre, e che potrebbe presto superare.

FORTUNA – L’Inter però, dovrà fare a meno di lui, nella gara contro la Fiorentina in Serie A. Calhanoglu era diffidato e il giallo rimediato in Brianza gli farà saltare la sfida contro la Viola. In molti invece, pensavano che l’assenza riguardasse anche nella semifinale contro la Lazio in Supercoppa Italiana. Invece non sarà così. Inzaghi potrà contare sul turco a Riyad in Arabia Saudita per poi farlo riposare forzatamente nel match contro la Fiorentina.