Calhanoglu di nuovo in missione: in Inter-Cagliari spolvera la cattedra

Hakan Calhanoglu continua la stagione da record, salendo a 11 gol in campionato in Inter-Cagliari (2-2). Una prestazione ottima del regista turco, che ritrova smalto dopo le ultime partite sottotono.

RECORD SU RECORD – Inter-Cagliari di ieri lascia il segno solo per un paio di record. Tutti a firma di Hakan Calhanoglu. Che col rigore del momentaneo 2-1 diventa il miglior rigorista di sempre in Serie A, con 15 rigori trasformati su altrettanti tirati. E in maglia nerazzurra è a 16 su 16. Salendo così a 11 gol in stagione, pareggiando il bottino della stagione 2013/14 con l’Amburgo. Ma al di là delle statistiche, Inter-Cagliari è la partita di Calhanoglu anche per la prestazione.

REGISTA COMPLETO – Nelle ultime uscite Calhanoglu era apparso a corto di fiato e di idee. Mentre in Inter-Cagliari si è rivista una versione del turco vicina alle migliori stagionali. E infatti è il secondo nerazzurro per palloni toccati secondo il report della Lega Serie A: 102 tocchi, dietro solo ad Alessandro Bastoni (104). Grazie a WhoScored possiamo anche vedere dove sono arrivati questi tocchi:

Calhanoglu controlla pallone e gioco a tutto campo, rivelandosi il giocatore chiave di Inter-Cagliari. Tocchi che, per numero e posizione, arrivano anche grazie a una grande prova atletica: solo Nicolò Barella ha corso più di lui, 11,926 km percorsi contro 11,868. Alla quantità abbina però anche la qualità: sbaglia solo un passaggio su 88 tentati, per una precisione del 99%. E si rivela come sempre prezioso anche in fase di non possesso, con 5 recuperi fondamentali che disinnescano più di qualche ripartenza sarda. Nonostante le sue parole distensive, la sensazione è che Calhanoglu abbia messo nel mirino Milan-Inter di lunedì prossimo, che stavolta più che mai potrebbe essere la “sua” partita.