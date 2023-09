Calhanoglu, applicazione commovente da vertice basso: un dato sorprende

Hakan Calhanoglu è ufficialmente il nuovo regista dell’Inter, e in questo avvio di stagione sta mostrando un’applicazione sorprendente nel nuovo ruolo. Soprattutto in fase di non possesso, come emerge dalle statistiche della Lega Serie A.

SORPRESA CONTINUA – Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori dell’Inter 2023/24 con un bersaglio grande addosso. Principalmente perché il turco è “chiamato” a dimostrare di saper cancellare il ricordo di Marcelo Brozovic, padrone assoluto della cabina di regia nerazzurra delle ultime sei stagioni. Le virgolette sono d’obbligo, considerando che il 20 nerazzurro lo ha già fatto per molti mesi lo scorso anno. Risultando decisivo nel percorso in Champions League dell’Inter, tra le altre cose. Con l’addio del croato, la promozione è ora definitiva. E le prime tre partite stagionali lanciano segnali incoraggianti anche ai più scettici.

APPLICAZIONE INDEFESSA – Sulle qualità di calcio di Calhanoglu nessuno ha dubbi. Pertanto non fa alzare nessun sopracciglio il dato del 94,5% di precisione nei passaggi (fonte: Whoscored), che ne fanno il terzo calciatore più preciso fin qui della Serie A 2023/24 (tra quelli che hanno giocato almeno 90 minuti). Ben più sorprendente è invece il dato sulla copertura in fase di non possesso. Tra Monza, Cagliari e Fiorentina Calhanoglu ha messo insieme 26 recuperi, anche qui il terzo dato più alto del campionato. Che dimostra come il turco stia lavorando alla grande per migliorare in questo aspetto del suo gioco, per interpretare al meglio il ruolo di regista e mediano nell’Inter di Simone Inzaghi.