Cassano ripetitivo: «Inter forte, obbligata a vincere! Ma due anni persi»

Cassano commenta la vittoria dell’Inter, ma ribadisce sempre gli stessi concetti riguardo le ultime due stagioni, criticando ancora una volta Simone Inzaghi. Ne ha parlato nel corso della BoboTV.

CRITICHE CONTINUE – Antonio Cassano fa i complimenti all’Inter per la vittoria con la Fiorentina, ma quando parla di scudetto critica aspramente Simone Inzaghi, soprattutto per le ultime due stagioni: «L’Inter non mi stupisce che è la squadra più forte del campionato. Ha un gioco cinico e non soffre, ma l’incazzatura mia è l’aver buttato due anni nel cesso lo scudetto. Oggi che l’Inter è la favorita numero uno in assoluto perché è la più forte non ci sono dubbi, e ha l’obbligo di vincere lo scudetto, non c’è alternativa».