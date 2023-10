Calendario Inter da doppio obiettivo top: novembre attende Inzaghi

Calendario Inter destinato a entrare nel vivo tra Roma e Napoli. Il mese di novembre è cruciale per gli obiettivi societari e quindi per i piani di Inzaghi, che può mettere al sicuro il primo tassello della sua terza stagione. Non mancano le insidie sull’ambizioso percorso nerazzurro

CALENDARIO INTER – La vittoria sulla Roma a San Siro chiude il mese di ottobre nerazzurro. E novembre sarà decisivo tra Italia ed Europa per via di un calendario piuttosto impegnativo. Si inizia con l’Atalanta (4), poi Salisburgo (8) e infine Frosinone (12) prima della sosta. Dopo la sosta subito la Juventus (26) e in chiusura il Benfica (29). Questo quintetto prima di iniziare il mese di dicembre in casa del Napoli campione d’Italia in carica. In palio la vetta in Serie A, da provare a mantenere per tenere lontane le inseuitrici Juventus (-2) e Milan (-3). Ma soprattutto la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions League grazie al primo posto nel Gruppo D prima di ospitare la Real Sociedad a San Siro. Questo il primo obiettivo stagionale dell’Inter di Inzaghi, che vuole evitare distrazioni e inutili sprechi di energie. Tris in Supercoppa Italiana e magari in Coppa Italia a parte, il secondo obiettivo stagionale non serve neanche ricordarlo: lo Scudetto della seconda stella. Il calendario di novembre metterà alla prova l’Inter di Inzaghi.