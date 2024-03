C’è un Buchanan ancora da conoscere: Inzaghi, ora è da lanciare!

Buchanan non ha ancora dato il suo contributo all’Inter. A Madrid stava per entrare, poi Inzaghi ha preferito altri giocatori. Ancora oggetto misterioso.

ANCORA DA CONOSCERE − Chiama e merita spazio ora Tajon Buchanan. L’esterno canadese, a due mesi di distanza dal suo approdo in Italia e all’Inter, rimane tuttora un oggetto misterioso. Simone Inzaghi gli ha riservato appena 27′ tra Salernitana e Lecce tra il 16 e il 25 di febbraio. A Madrid era sul punto di poter entrare nei tempi supplementari, ma poi il tecnico interista ha deciso di annullare il cambio preferendo altri giocatori. Bisseck prima e Klaassen sul finire dei 120′. Domenica, i nerazzurri ritorneranno a giocare in campionato contro il Napoli. Buchanan non partirà dall’inizio, ma non è da escludere un suo ingresso a gara in corso. D’altronde, con Carlos Augusto probabile assente, l’Inter si ritroverà con un uomo in meno a sinistra. Il canadese, come nelle sue prime due apparizioni, potrebbe giocare da mancino tutta fascia per far rifiatare Federico Dimarco.

CONTRIBUTO − La curiosità per vedere all’opera Buchanan, l’unico acquisto di gennaio dell’Inter, è tanta. San Siro, ma tutto il mondo interista non conosce ancora quelle che sono le sue qualità e potenzialità. Sia contro la Salernitana che al Via del Mare di Lecce ha fatto vedere qualcosina, soprattutto in termini di tecnica e velocità, ma a risultato ben acquisito (in entrambi i casi l’Inter ha vinto agevolmente rifilando un doppio 4-0). Da qui a maggio, l’Inter non avrà più altri impegni esterni al campionato. Ergo: maggior tempo per preparare le partite e valutare i giocatori durante la settimana. L’obiettivo è quello di risolvere la pratica scudetto nel giro di poche settimane e Buchanan potrebbe dare il suo contributo per questa ultima e definitiva volata.