Con l’Atletico Madrid sono crollati i leader dell’Inter

Atletico Madrid-Inter ha visto una clamorosa assenza dei leader nerazzurri nella partita. Un fatto che ha condizionato l’andamento della gara.

PARTITA DIVERSA – La sfida con l’Atletico Madrid non era una partita come le altre. Gara di ritorno degli ottavi di Champions League, in trasferta. Una grande notte europea. Una di quelle partite che segna, le stagioni e anche le carriere. Una di quelle partite in cui i singoli possono fare la differenza. Per l’Inter però nel momento più importante sono venuti meno praticamente tutti i giocatori di maggior spessore. Rendendo l’eliminazione una conseguenza più o meno inevitabile.

ASSENZA DEI SINGOLI – In partite di questo tipo la tattica arriva fino a un certo punto. La preparazione conta, certamente. Ma poi serve la personalità in campo. Serve quel qualcosa dentro per fare la differenza. E i leader dell’Inter sono mancati esattamente in questo. L’unico che si è mantenuto sulla linea di galleggiamento è stato Calhanoglu. Per il resto Inzaghi si è trovato senza difesa e senza attacco.

SUBIRE GLI EVENTI – L’assenza più clamorosa è stata quella di Pavard. Il grande acquisto estivo, l’uomo che ha un Mondiale e una Champions in bacheca. Proprio lui è stato il peggiore in campo. E ha trascinato con sé tutta la difesa, rendendo difficile sia contenere l’Atletico che avviare il gioco con la prima impostazione. In aggiunta, l’assenza di Acerbi al suo fianco per scelta di Inzaghi gli ha tolto una potenziale ancora di salvezza. Non da meno però il flop del reparto offensivo. Lautaro Martinez si è visto solo in un paio di azioni in rifinitura. Thuram solo negli errori. Qualunque nome vogliate considerare, nessuno ha saputo fare la differenza. Prendersi la responsabilità. Trascinare la squadra. Rendersi protagonisti attivi. Tutti sommersi dagli eventi. Un fatto su cui riflettere.